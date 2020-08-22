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2020-08-22 شاهد.. انتشال جثتين لشخصين غرقا بسد وادي صعب بالطائف متابعات الخليج 365 - الطائف انتشلت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم السبت، جثتين لشخصين غرقا بسد وادي صعب بمحافظة الطائف. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “أن مدني الطائف انتشل جثتين لشخصين غرقا في سد وادي صعب، نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته. Advertisements ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من الصور لجهود رجال الدفاع المدني في انتشال جثتي الشخصين.



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