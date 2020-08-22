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2020-08-22 نائب الرئيس اليمني: دعم التحالف المستمر أطاح بالمشروع الإيراني التخريبي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، بالدعم الأخوي الصادق الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندتهم المستمرة لدحر المشروع الإيراني التخريبي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه الفريق محسن بقائد محور بيحان التابع للجيش اليمني اللواء مفرح بحيبح، للاطلاع على أوضاع المقاتلين وتطورات الأوضاع والمستجدات الميدانية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وثمن نائب الرئيس اليمني ” الدور البطولي” للجيش في بلاده في سبيل حماية الجمهورية واستعادة الدولة اليمنية.



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