شكرا لقرائتكم بروتوكولات أماكن العمل والتحديثات الأمنية بمؤتمر الصحة.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-22 بروتوكولات أماكن العمل والتحديثات الأمنية بمؤتمر الصحة.. غدًا للكشف عن مستجدات فيروس كورونا الجديد متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 23 أغسطس 2020 عند الساعة 3:35 عصرًا. Advertisements ويستعرض د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال المؤتمر بروتوكولات أمان العمل، كما يستعرض الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية. كما يتحدث خلال المؤتمر المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية عن التحديثات الأمنية.



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