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صور.. تدشين بازار الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات بـ محايل
ضمن مبادرة نشامي الحي
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
دشن محافظ محايل المكلف، علي بن إبراهيم الفلقي، وبحضور شيخ شمل قبائل وادي الريش الشيخ أبو طالب الزين، اليوم، البازار الذي تنظمه الجمعية للحرفيين والحرفيات والأسر المنتجة، وذلك ضمن مبادرة نشامي الحي.
وتجول المحافظ المكلف على قرية السعي بالريش، ومعارض الأسر المنتجة، والفنون التشكيلية، واستمع لشرح مفصل عن تلك المشاركات، والمبادرات التي قدمها أبناء وبنات “الريش”، عقب ذلك أقيم حفل خطابي بُدئ بالقرآن الكريم، ثم كلمة لعضو نشامي عسير محمد الحسين الفلقي، الذي رحب بالمحافظ ومرافقيه.
وثمن الفلقي، الدعم الذي يجده نشامي عسير من سمو أمير المنطقة، مشيدًا بدعم المحافظ ومتابعاته المستمرة لنشامي الحي، وما يقدمونه من جهود في سبيل تعزيز العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وفي نهاية الحفل جرى تكريم عدد من المشاركين والمساهمين في تأهيل القرية.
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