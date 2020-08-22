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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة من دون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، وإطلاق صاروخ باليستي استهدف مدينة جازان، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض الطائرة المفخخة والصاروخ الباليستي.
واستنكر الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أن استخدام الأعيان المدنية والمدنيين دروعًا بشرية لمكان إطلاق الصاروخ يؤكد إمعان ميليشيا الحوثي ومن يدعمها ويمدها بالمال والسلاح وتعمدها ارتكاب الأعمال الإرهابية.
وجدد الأمين العام دعم منظمة التعاون الإسلامي لجهود قوات تحالف دعم الشرعية، ووقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين عليها.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية طائرات مسيرة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442 11:51 PM
"العثيمين" جدد دعم المنظمة لجهود قوات التحالف وتضامنها مع المملكة
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة من دون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، وإطلاق صاروخ باليستي استهدف مدينة جازان، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض الطائرة المفخخة والصاروخ الباليستي.
واستنكر الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أن استخدام الأعيان المدنية والمدنيين دروعًا بشرية لمكان إطلاق الصاروخ يؤكد إمعان ميليشيا الحوثي ومن يدعمها ويمدها بالمال والسلاح وتعمدها ارتكاب الأعمال الإرهابية.
وجدد الأمين العام دعم منظمة التعاون الإسلامي لجهود قوات تحالف دعم الشرعية، ووقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين عليها.
، "التعاون الإسلامي" تدين استخدام "الحوثي" للمدنيين كدروع بشرية في ارتكاب الأعمال الإرهابية ،
المصدر : الخليج 365
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