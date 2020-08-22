محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات 66.617 حالة والوفيات تبلغ 372 شخصًا سجَّلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لتبلغ الحالات المصابة فيها 66.617 حالة. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم إلى وفاة مصابَين من تداعيات الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 372 حالة.فيروس كورونا الجديد 22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442 11:51 PM إجمالي الإصابات 66.617 حالة والوفيات تبلغ 372 شخصًا Advertisements الإمارات تسجِّل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتَي وفاة الإمارات تسجِّل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتَي وفاة سجَّلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لتبلغ الحالات المصابة فيها 66.617 حالة. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم إلى وفاة مصابَين من تداعيات الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 372 حالة. الكلمات المفتاحية ، الإمارات تسجِّل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتَي وفاة ،

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