، وزارة الرياضة تقيم دورة عن التمارين التصحيحية والتغذية .. لمدربي اللياقة البدنية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - يقيم معهد إعداد القادة في وزارة الرياضة دورة تدريبية عن التمارين التصحيحية والتغذية لمدربي اللياقة البدنية بالتعاون مع دلتا موشن والأكاديمية الدولية للطب الرياضي وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلة.
وستُقام الدورة عبر تطبيق GoToWebinar من الساعة (8:30 مساءً وحتى الساعة 10:30 مساءً) من يومي الخميس والجمعة 27و28 من شهر أغسطس الجاري.
وتتضمن الدورة التدريبية نبذة عن:
- مقدمة التمارين التصحيحية
- مكونات التمارين التصحيحية وكيفية وضعها في برنامج تدريبي
- العناصر الغذائية الكبيرة والدقيقة والمكملات الغذائية
- البرنامج الغذائي والتدريب على التغذية الصحيحة السليمة
وسيحاضر في الدورة الدكتور جريج كوليراد الحاصل على الدكتوراه في تقويم العمود الفقري من جامعة نوث ويسترن للعلوم عام 2000 والحاصل أيضًا على ترخيص iccsp المؤهل للعمل كدكتور مصاحب للمنتخبات الرياضية، كما أنه مدرب مدربين معتمد من الأكاديمية الدولية للطب الرياضي.
وفي نهاية الدورة ستقدم الأكاديمية الأمريكية الدولية للطب الرياضي شهادات حضور تتضمن نقاطًا لاستكمال التعليم المستمر.وزارة الرياضة
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442 11:29 PM
يقيم معهد إعداد القادة في وزارة الرياضة دورة تدريبية عن التمارين التصحيحية والتغذية لمدربي اللياقة البدنية بالتعاون مع دلتا موشن والأكاديمية الدولية للطب الرياضي وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلة.
وستُقام الدورة عبر تطبيق GoToWebinar من الساعة (8:30 مساءً وحتى الساعة 10:30 مساءً) من يومي الخميس والجمعة 27و28 من شهر أغسطس الجاري.
وتتضمن الدورة التدريبية نبذة عن:
- مقدمة التمارين التصحيحية
- مكونات التمارين التصحيحية وكيفية وضعها في برنامج تدريبي
- العناصر الغذائية الكبيرة والدقيقة والمكملات الغذائية
- البرنامج الغذائي والتدريب على التغذية الصحيحة السليمة
وسيحاضر في الدورة الدكتور جريج كوليراد الحاصل على الدكتوراه في تقويم العمود الفقري من جامعة نوث ويسترن للعلوم عام 2000 والحاصل أيضًا على ترخيص iccsp المؤهل للعمل كدكتور مصاحب للمنتخبات الرياضية، كما أنه مدرب مدربين معتمد من الأكاديمية الدولية للطب الرياضي.
وفي نهاية الدورة ستقدم الأكاديمية الأمريكية الدولية للطب الرياضي شهادات حضور تتضمن نقاطًا لاستكمال التعليم المستمر.
، وزارة الرياضة تقيم دورة عن التمارين التصحيحية والتغذية .. لمدربي اللياقة البدنية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الرياضة تقيم دورة عن التمارين التصحيحية والتغذية .. لمدربي اللياقة البدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.