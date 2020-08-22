"النمر" يحذر من كوارث يسببها الإفراط في الإسبرين

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر عن أضرار الإفراط في تناول الأسبرين. كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر عن أضرار الإفراط في تناول الأسبرين. وقال النمر عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إن زيادة عدد حبات الأسبرين لايزيد الوقاية من جلطات القلب مستقبلاً. وأوضح النمر أن الإفراط في تناول الأسبرين يزيد احتمالية تقرحات المعدة والنزيف في أماكن اخرى من الجسم.

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