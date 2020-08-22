شكرا لمتابعة خبر عن استثناء فئات من قرار العودة للعمل من داخل المقرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أصدرت وزارة الموارد البشرية تعميماً بضرورة استمرار الفئات الأكثر عرضةً لخطر الإصابة بفيروس كورونا " أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن " في العمل " عن بعد.

وشملت الفئات أيضا من تجاوزت أعمارهم ٦٥ عاما، والمصابين بأمراض الرئة المزمنة والربو الشديد والمصابين بالأمراض القلبية المزمنة، مرض نقص المناعة الوراثي أو نقص المناعة المكتسب أو السمنة المفرطة أو الحالات الطبية المزمنة كمرضى السكري غير المنضبط أو مرض ارتفاع ضغط الدم أو الفشل الكلوي أو تليف الكبد.

وكانت " صدى " نشرت تفاصيل عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا عن بعد.

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