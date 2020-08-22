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استثناء فئات من قرار العودة للعمل من داخل المقرات

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أصدرت وزارة الموارد البشرية تعميماً بضرورة استمرار الفئات الأكثر عرضةً لخطر الإصابة بفيروس " أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن " في العمل " عن بعد.

وشملت الفئات أيضا من تجاوزت أعمارهم ٦٥ عاما، والمصابين بأمراض الرئة المزمنة والربو الشديد والمصابين بالأمراض القلبية المزمنة، مرض نقص المناعة الوراثي أو نقص المناعة المكتسب أو السمنة المفرطة أو الحالات الطبية المزمنة كمرضى السكري غير المنضبط أو مرض ارتفاع ضغط الدم أو الفشل الكلوي أو تليف الكبد.

وكانت " صدى " نشرت تفاصيل عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا عن بعد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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