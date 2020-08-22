شكرا لمتابعة خبر عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" وصاروخ باليستي قبل وصولهما إلى جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية، كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف - ولله الحمد - من اعتراض وتدمير عدد (1) صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (جازان)، وقد اتخذت المليشيا الحوثية الإرهابية الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية لمكان إطلاق الصاروخ البالستي. صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية، كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف - ولله الحمد - من اعتراض وتدمير عدد (1) صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (جازان)، وقد اتخذت المليشيا الحوثية الإرهابية الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية لمكان إطلاق الصاروخ البالستي.

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