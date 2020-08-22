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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): رصد مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع بالمملكة والمختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، 5 طرق لحماية الأشخاص من استهداف الجماعات المتطرفة. رصد مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع بالمملكة والمختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، 5 طرق لحماية الأشخاص من استهداف الجماعات المتطرفة. ولفت المركز إلى أن أساليب اختراق الجماعات المتطرفة لعقول مُسْتَهْدَفِيها تعتمد على توظيف الحماسة الدينية المجردة عن الوعي. وقال إنه يتم مواجهة محاولات الجماعات الإرهابية لاختراق العقول من خلال التحصين الفكري المبكر عبر الطرق الأتية: "كفاءة: الدراسات والاستطلاعات والاستنتاجات الداعمة للدور الفعال والمهم للأسرة والتعليم⁩".

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