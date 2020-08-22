شكرا لمتابعة خبر عن أبها تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن أبها ستسجل يوم غد، الأحد، أقل درجة حرارة في المملكة بـ19 درجة مئوية.

وكانت الهيئة قد كشفت عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد، حيث ذكرت أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى الباحة.

كما توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم ، الرياض، نجران ، مكة المكرمة وجازان.