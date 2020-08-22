شكرا لمتابعة خبر عن شرط لعمل الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا عن بعد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف المتحدث الرسمي للموارد البشرية ناصر الهزاني أن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا، الفئات يجب أن يكون لديهم تقرير طبي يفيد عن حالتهم.

وأضاف في تصريحات عبر قناة "الإخبارية":"من تجاوزت أعمارهم ال٦٥ عاما، والمصابين بأمراض الرئة المزمنة والربو الشديد والمصابين بالأمراض القلبية المزمنة أكثر عرضة للإصابة بكورونا".

ولفت إلى أنه من لديهم مرض نقص المناعة الوراثي أو نقص المناعة المكتسب أو السمنة المفرطة أو الحالات الطبية المزمنة كمرضى السكري غير المنضبط أو مرض ارتفاع ضغط الدم أو الفشل الكلوي أو تليف الكبد من بين الفئات المُعرضة أيضًا للإصابة بنسبة أكبر لذلك يجب توافر تقرير طبي لديهم يوضح ذلك.

وشدد الهزاني على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الوقائية من تباعد واستخدام المعقمات المتاحة بجميع المقرات، لافتا إلى استمرار دوام الموظفين على ٣ مراحل، بالإضافة إلى تعليق البصمة.