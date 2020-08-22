شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: «فقدان حاستي الشم والتذوق ليس دليل على الإصابة بكورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة إن فقدان حاسة الشم والتذوق لا يعتبران من الأعراض الأساسية للإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة عبر حسابها على "تويتر"؛ ردًا على تساؤلات بشأن اعتبار فقدان حساتي الشم والتذوق من أعراض كورونا: «فقدان الشم والتذوق ربما يحصل مع الإصابة بالعديد من الفيروسات التي تؤثر على الجهاز التنفسي كالتي تسبب نزلات البرد».

وتابعت: «قد سجل هذا العرض من العلامات الثانوية لمرضى كورونا ولكن ليست من العلامات الأساسية والرئيسية للاشتباه بالمرض بحسب الأدلة الأرشادية المعتمدة».