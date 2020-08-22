شكرا لمتابعة خبر عن %11 نسبة حالات الإصابة بكورونا بين الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الصحة عن نسب الإصابات بفيروس كشفت وزارة الصحة عن نسب الإصابات بفيروس كورونا الجديد بين الفئات العمرية المختلفة . وقالت الوزارة إن الأطفال المصابين بالفيروس بلغت نسبتهم 11 % أي 130 طفلًا بين إصابات اليو السبت. وبلغت نسبة الإصابات بين الإناث 45% وبين الرجال 55% ، من عدد الإصابات الذي بلغ اليوم 1184 حالة إصابة.

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