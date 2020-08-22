شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أبرز مميزات رحلات كروز في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أوضح حسام الشماسي، مستشار رحلات سفن الكروز، أبرز مميزات رحلات كروز أوضح حسام الشماسي، مستشار رحلات سفن الكروز، أبرز مميزات رحلات كروز السعودية وأكد، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن أساليب السفر بها ستكون فخمة وتتميز بالرفاهية والاهتمام بالسائح. وأضاف أنه يمكن للسائح زيارة أكثر من وجهة بدون أى عناء أو تعب، وستكون جميع الخدمات متوافرة على هذه السفن، ومنها النوادي والسينما والمسارح والمطاعم، متوقعاً أن يكون هناك إقبال على رحلات كروز.

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