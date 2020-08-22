شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شباب يتطوعون لإعادة ترميم منازل المحتاجين بالأحساء دون مقابل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تتطوع فريق مكون من شباب جميعهم من المملكة؛ من أجل إسعاد الأسر المحتاجة والمتعففة في الأحساء من خلال إعادة ترميم منازلهم دون مقابل.

ووثقت "الإخبارية" جهود الفريق المتطوع الذي جمع بين عمال السباكة والدهان وغيرها من هذه المهن؛ لتحويل منازل الأسر المحتاجة من مناول متهالكة إلى منازل جديدة.

وقال القائمون على الحملة التي تم تدشينها تحت شعار "تطوعنا من أجلكم"، إن الهدف من هذه المبادرة هو إثقال مهارة هؤلاء الشباب وتحضيرهم جيدًا لسوق العمل بجانب إسعاد الأسر المحتاجة.