شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: خراف النخيل يبدأ في الجوزاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، عن بداية خراف النخيل ونهايته. كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، عن بداية خراف النخيل ونهايته. وذكر الزعاق : خلال هذه الأيام يكثر خراف النخيل "مهرجان بريدة للتمور " حيث يبدأ في الجوزاء وينتهي مع نهاية سهيل ويذكر أن المزارع هذه الأيام تجري لجني الرطب بعد نضجه أو ما يعرف بـ"مرحلة خراف النخيل" الذي يعد موسماً استثنائياً بعد عام كامل من زراعة الرطب التي مرت بمراحل عدة طوال العام.

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