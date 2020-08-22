شكرا لمتابعة خبر عن "صحة الشمالية" تكشف حقيقة ارتفاع وفيات "كورونا" بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشفت "صحة الشمالية"، اليوم السبت، حقيقة ارتفاع نسبة الوفيات نتيجة فيروس كورونا الجديد في منطقة الحدود الشمالية.

ونفت "صحة الشمالية" هذه الشائعات قائلة : كل المعلومات حول الإحصائيات التي يتم الإعلان عنها من خلال موقع وزارة الصحة الرسمي، والذي يتم تحديثه يوميَا، تعتبر متوسطة مقارنة ببقية مناطق المملكة، بمنطقة الحدود الشمالية.

وأضافت: يتم تطبيق البروتوكلات العلاجية في جميع المناطق مع المراجعة المستمرة والدورية بشأن أي ارتفاع في الإصابات داخل أي منطقة من مناطق المملكة، إلا أن نسب الوفيات بهذا الفيروس في المملكة من أقل النسب على مستوى العالم.