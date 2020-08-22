شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مطالبات بالسماح بـ "المظلات" في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):مع ارتفاع درجات الحرارة يلجأ البعض لزراعة الأشجار أمام منازلهم لحماية مركبتهم من أشعة الشمس، حيث يتسأل البعض لماذا يتم منع المظلات أمام المنازل.
وذكر تقرير تلفزيوني، أن البعض يتسأل لماذا يسمح بـ "المظلات" ي بمنطقة مكة المكرمة وتمنع في الرياض، وفقًا لقناة " إم بي سي".
وقال أحد المواطنين أن الجو حار جدًا وذلك يؤثر على السيارة بشكل كبير مطالبًا بإيجاد حل حتى لو تم إلزامنا بدفع رسوم.
وأضاف: يمكن تركيب وفقا لضوابط وشروط تتوافر مع مساحة الشارع وذلك حفاظا على السيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مطالبات بالسماح بـ "المظلات" في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.