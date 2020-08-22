شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مطالبات بالسماح بـ "المظلات" في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

مع ارتفاع درجات الحرارة يلجأ البعض لزراعة الأشجار أمام منازلهم لحماية مركبتهم من أشعة الشمس، حيث يتسأل البعض لماذا يتم منع المظلات أمام المنازل.

وذكر تقرير تلفزيوني، أن البعض يتسأل لماذا يسمح بـ "المظلات" ي بمنطقة مكة المكرمة وتمنع في الرياض، وفقًا لقناة " إم بي سي".

وقال أحد المواطنين أن الجو حار جدًا وذلك يؤثر على السيارة بشكل كبير مطالبًا بإيجاد حل حتى لو تم إلزامنا بدفع رسوم.

وأضاف: يمكن تركيب وفقا لضوابط وشروط تتوافر مع مساحة الشارع وذلك حفاظا على السيارات.