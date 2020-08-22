شكرا لمتابعة خبر عن قصة طبيبة من جدة أعادت الأمل لفاقدي البصر بصناعة العيون الصناعية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعادت الطبيبة آلاء بحري الأمل لفاقدي البصر بصناعة عيون صناعية لهم.

وقالت بحري خلال حواره في برنامج " في أسبوع ":" كثير من المرضى الذين يحتاجون عيون صناعية كانوا يسافرون للخارج أو يستخدموا عيون صناعية مسبقة الصنع أو رديئة الجودة ".

ولفتت بحري إلى أول عيادة مرخصة متخصصة في صناعة العيون الصناعية بجدة، موضحة:" دورنا يتلخص في مساعدة المريض لتخطى المأساة التي مر فيها كي نعطي له ثقة بنفسه ".

وأبانت بحري أن العين الصناعية تمر بعدة مراحل من التصنيع المتقن ومنها:" أخذ مقاس تجويف العين وأخذ مقاس حدقة وقزحة المريض ورسم الأوعية الدموية لإعطاء بعد ثالث لتبدو العين الصناعية طبيعية جدا ".