جازان والمدينة المنورة والرياض الأكثر تعافياً من كورونا في المملكة

كشفت وزراة الصحة اليوم السبت، عن أن إجمالي حالات التعافي في المملكة قد بلغ 278.441 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد.

وجاءت جازان في صدارة المدن والمحافظات تسجيلًا لحالات التعافي الجديدة، وذلك بعد أن سجلت «62» حالة تعافٍ، واشتركت كل من المدينة المنورة، والرياض في مركز الوصافة فيما يخص حالات التعافي، وذلك بواقع «56» حالة تعافٍ لكل منهما على حدة، وسجلت الدمام «49» حالة تعافٍ، وخميس مشيط «48»، والهفوف «48»، وحائل «46»، وينبع «46»، وجدة «44»، ومكة المكرمة «37»، وسبت العلاية «33»، والطائف «32»، وأحد رفيدة «31».

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات التعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط اضغط هنا:

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