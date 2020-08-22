«الأرصاد» عن طقس الأحد: درجة الحرارة أعلاها 46 وأقلها 19.. وهطول أمطار على 3 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس، غدًا الأحد، على مستوى مناطق المملكة المختلفة.

وتوقعت الأرصاد أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى الباحة.

وأشارت الهيئة، إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة في المملكة غدًا الأحد، توقعت «الأرصاد» أن أعلى درجات الحرارة تصل إلى 46 درجة مئوية وتسجلها الدمام والأحساء وحفر الباطن ورفحاء، أما أدنى درجة حرارة فتشهدها مدينة أبها؛ حيث تسجل 19 درجة مئوية فقط.

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