مركز الملك سلمان للإغاثة يعزز القدرات اليمنية لمواجهة كورونا في حضرموت

عزّز مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدرات مستشفى الحياة العام بمديرية القطن في محافظة حضرموت لمواجهة فيروس كورونا.

وقام المركز بتركيب جهازي تنفس اصطناعي بالمستشفى، في إطار مشروعات المركز بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية لمكافحة تفشي الفيروس.

وأوضح مدير عام مستشفى الحياة الدكتور عادل جمعان بن سويد، أن جهازي التنفس الاصطناعي الذين تم تركيبهما من الأجهزة الحديثة ذات الكفاءة العالية مزودة ببطاريات في حالة انقطاع التيار الكهربائي وجهاز مونتير، إلى جانب تركيب جهازي «infusion pump» و«Syringe pump».

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وأكد، على أن هذا الدعم يأتي ضمن حصة المستشفى من تسلم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة بسيئون خلال الأيام الماضية الدفعتين الرابعة والخامسة من المساعدات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مثمنًا المساعدات التي يقدمها المركز لدعم القطاع الصحي اليمني ومساندة جهود السلطات المحلية في مجابهة جائحة كورونا في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

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