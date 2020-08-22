آخر إحصاء لوزارة الصحة..
كشفت وزارة الصحة، عن إحصاءات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة؛ حيث بلغت نسب إصابة الإناث 45%، بينما نسبة الذكور 55%، فيما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%.
وأوضحت الوزارة، أنه تم إجراء 59.120 فحصًا مخبريًا جديدًا، ليبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 4.622.637 فحصًا مخبريًا دقيقًا.
ووفقًا لإحصاء وزارة الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 306.370 حالة، من بينها 24.310 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1652 حالة حرجة، وتبلغ نسبة الحالات النشطة من إجمالي إصابات كورونا في المملكة 7.9%، فيما بلغت نسبة الوفيات 1.18%.
وجاءت أعلى المدن والمحافظات تسجيلًا لإصابات كورونا الجديدة، كالتالي، الصدارة لمكة المكرمة التي سجلت «91» حالة إصابة جديدة، وتلتها صامطة بـ«73» إصابة، والرياض «53»، وحائل «50»، وجازان «49»، وبيش «47»، والمدينة المنورة «38»، وصبيا «38»، وجدة «38».
كانت وزارة الصحة، قد أعلنت تراجع الإصابات بعد رصد 1184 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، فيما تم تسجيل 1374 حالة تعافٍ إضافية، و39 حالة وفاة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مكة تتصدر إصابات كورونا.. ومعدلات الذكور أعلى من الإناث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.