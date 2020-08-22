مكة تتصدر إصابات كورونا.. ومعدلات الذكور أعلى من الإناث

كشفت وزارة الصحة، عن إحصاءات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة؛ حيث بلغت نسب إصابة الإناث 45%، بينما نسبة الذكور 55%، فيما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إجراء 59.120 فحصًا مخبريًا جديدًا، ليبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 4.622.637 فحصًا مخبريًا دقيقًا.

Advertisements

ووفقًا لإحصاء وزارة الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 306.370 حالة، من بينها 24.310 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1652 حالة حرجة، وتبلغ نسبة الحالات النشطة من إجمالي إصابات كورونا في المملكة 7.9%، فيما بلغت نسبة الوفيات 1.18%.

وجاءت أعلى المدن والمحافظات تسجيلًا لإصابات كورونا الجديدة، كالتالي، الصدارة لمكة المكرمة التي سجلت «91» حالة إصابة جديدة، وتلتها صامطة بـ«73» إصابة، والرياض «53»، وحائل «50»، وجازان «49»، وبيش «47»، والمدينة المنورة «38»، وصبيا «38»، وجدة «38».

كانت وزارة الصحة، قد أعلنت تراجع الإصابات بعد رصد 1184 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، فيما تم تسجيل 1374 حالة تعافٍ إضافية، و39 حالة وفاة جديدة.