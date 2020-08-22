جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز: أداء الاختبارات الفصلية والنهائية لجميع المقررات سيكون حضوريًّا

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، آلية سير العملية التعليمية لجميع البرامج الأكاديمية من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ. وتتضمَّن هذه الآلية تسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية لضمان سير العملية التعليمة بسلاسة وأمان.

وتشمل آلية سير العملية التعليمية بجامعة سطام بن عبدالعزيز، أن يكون التدريس عن بُعد للمقررات النظرية والشق النظري؛ وذلك فيما يخص المقررات المحتوية على شقين (نظري وعملي) من خلال نظام التعلم الإلكتروني (بلاكبورد) والمنصات الإلكترونية الأخرى المتاحة، بينما يكون حضوريًّا للشق العملي والسريري مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، بجانب إمكانية استخدام المعامل الافتراضية وبرامج المحاكاة المتاحة في المواقع الرسمية لتدريس المقررات العملية والسريرية.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور مشاري بن عياد العصيمي، أن أداء الاختبارات الفصلية والنهائية لجميع المقررات سيكون حضوريًّا مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وأن تقييم الطلبة سيتم وفق نظام التقديرات المعتمد في لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية، كما ستطبق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية فيما يخص الحرمان والاعتذار عن فصل أو مقرر.

وذكر العصيمي أن ما يتعلق بالشق العملي والسريري فإنه يجب التقيد بجميع الأنظمة والتعليمات والبرتوكولات الاحترازية المطبقة لدى الجامعة، وألا يزيد عدد الطلاب عن العدد المسموح به في القاعة أو المعمل مع ضمان احتواء القاعات والمعامل بالملصقات والإرشادات التوعوية، وتطبيق مسافات التباعد بين الطلاب، والتزام الجميع بلبس الكمامات والتعقيم المستمر وتحميل تطبيقي (تباعد وتوكلنا).