«بلدية الدلم»: تفعيل مركز «خدمة الضيف» في المبنى الجديد

أعلنت بلدية محافظة الدلم، بدء الانتقال إلى المبنى الجديد الواقع على طريق الأمير سلمان بن محمد وتحديدًا بجوار المبنى القديم ابتداء من يوم غدٍ الأحد.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سليمان بن عبدالله العايد، أن إجمالي مساحة المبنى 17460م2، ويتكون من أربعة طوابق ويضم الإدارات الرئيسية وجميع الأقسام، وكذلك المبنى مزود بمسرح للندوات والمؤتمرات يتسع لأكثر من 250 مقعدًا، ويعتبر المبنى نموذجيًّا متكامل الخدمات.

وكشف رئيس البلدية، عن تفعيل مركز «خدمة الضيف» في المبنى الجديد والذي سيشهد نقلة نوعية في تقديم عدد من الخدمات للمستفيدين كطباعة رخص المحلات التجارية وتجديدها، وطباعة رخص البناء والترميم والتسوير، إضافة إلى خدمات الطرق والإنارة والقرارات المساحية، وكذلك جهاز لتقييم الخدمات المقدَّمة لهم.

وأشار العايد، إلى أن مركز الضيف يتيح أيضاً للمستفيدين إمكانية الاستعلام عن أي طلب أو حجز موعد لمقابلة مسؤولي البلدية لتذليل العقبات كافة، وضمان إنجاز الخدمات البلدية بجهد أقل وجودة عالية، وتوفير الخدمات والتسهيلات كافة لإنجاز معاملات المراجعين