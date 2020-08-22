«الأراضي البيضاء»: تخصيص 6.6 مليون ريال لاستكمال البنية التحتية بمشروع إسكان ينبع البحر

أعلن برنامج «الأراضي البيضاء» التابع لوزارة الإسكان، صرفه (6.6) مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان ينبع البحر بمنطقة المدينة المنورة، مبينًا أن هذا المبلغ يُمثِّل جزءًا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وأوضح البرنامج، في بيان صحفي، أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرَف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: «تُحدد الوزارة أوجه الصرف (من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة)، على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها».

وأكَّد البرنامج أن لديه خطةً مُتكاملةً لتخصيص الإيرادات التي حُصِّلت من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان؛ حيث سيتابع الاحتياج خلال الفترة المقبلة في عدد من المشروعات السكنية؛ علمًا بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُشار إلى أن برنامج «الأراضي البيضاء»، يُعد من برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويُطبَّق في مرحلته الأولى في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو (4600) أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز (411) مليون متر مربع.