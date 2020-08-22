السعودية اليوم / اليونان تسجل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



أثينا 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية، 264 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم، أنه سُجلت حالتا وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 240 حالةً.

// انتهى //

22:55ت م

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أثينا 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسسجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية، 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 8381 حالةً.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم، أنه سُجلت حالتا وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 240 حالةً.// انتهى //22:55ت م0128

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