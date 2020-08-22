السعودية اليوم / المغرب تسجل 1565 إصابة و 41 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1565 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 41 حالة وفاة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 858، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 35040 بعد تعافي 841 شخصاً.

// انتهى //

22:27ت م

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الرباط 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 50812 حالةً.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 41 حالة وفاة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 858، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 35040 بعد تعافي 841 شخصاً.// انتهى //22:27ت م0123

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