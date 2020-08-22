السعودية اليوم / ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مالي إلى 2688 حالةً



باماكو 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

سجلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية، إصابتين جديدتين بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 2688 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 125 حالةً.

// انتهى //

22:19ت م

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باماكو 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسسجلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 2688 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 125 حالةً.// انتهى //22:19ت م0120

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