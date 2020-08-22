السعودية اليوم / بلدية محافظة الدلم تنتقل لمبناها الجديد



الرياض 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

أعلنت بلدية محافظة الدلم عن بدء الانتقال إلى المبنى الجديد الواقع على طريق الأمير سلمان بن محمد وتحديداً بجوار المبنى القديم ابتداء من يوم الأحد 4-1-1442هـ .

وأوضح رئيس البلدية المهندس سليمان بن عبدالله العايد أن إجمالي مساحة المبنى 17460 م2 ويتكون من أربعة طوابق ويضم الإدارات الرئيسة وجميع الأقسام، كما زود المبنى بمسرح للندوات والمؤتمرات يتسع لأكثر من 250 مقعداً، ويعد المبنى نموذجياً متكامل الخدمات .

وكشف عن تفعيل مركز "خدمة الضيف" الذي سيشهد نقلة نوعية في تقديم عدد من الخدمات للمستفيدين كطباعة رخص المحلات التجارية وتجديدها، وطباعة رخص البناء والترميم والتسوير، إضافة إلى خدمات الطرق والإنارة والقرارات المساحية وكذلك جهاز لتقييم الخدمات المقدمة لهم .

وأضاف العايد أن مركز الضيف يتيح للمستفيدين إمكانية الاستعلام عن أي طلب أو حجز موعد لمقابلة مسؤولي البلدية، لتذليل جميع العقبات، وضمان إنجاز الخدمات البلدية بجهد أقل وجودة عالية، وتوفير الخدمات والتسهيلات كافة لإنجاز معاملات المراجعين.

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22:08ت م

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