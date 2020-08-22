

الرياض 3 محرم 1442هـ الموافق 22 أغسطس 2020م واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على (ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، لتورطهم بالسطو على متجرٍ للاتصالات بأحد المجمعات التجارية، والاستيلاء على (14) جهاز جوال، وإقرارهم بارتكاب (7) جرائم متنوعة منها نشل وسرقة واعتداء، استولوا خلالها على نقود ومقتنيات جاوزت قيمتها (30,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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21:52ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بالسطو على متجر للاتصالات، كما ارتكبوا جرائم نشل وسرقة واعتداء واستولوا على نقود ومقتنيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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