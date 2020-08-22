السعودية اليوم / إنقاذ مهاجرين من الغرق وإيقاف آخرين في تونس



تونس 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

أنقذ جيش البحر التونسي 17 تونسياً كانوا على وشك الغرق بعد أن غمرت المياه مركبهم على بعد 53 كم بالموقع شرق الشابة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، أن الأشخاص كانوا في طريقهم لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية، لافتاً الانتباه إلى أنهم سُلموا إلى السلطات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

من جهة أخرى، أحبطت وحدات من الحرس البحري التونسي ثلاث محاولات هجرة غير شرعية لـ 41 شخصاً كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وقد قُدموا للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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21:47ت م

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