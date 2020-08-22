السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 46,754 إصابة مؤكدة و 1,155 وفاة بفيروس كورونا المستجد



واشنطن 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 46,754 إصابة مؤكدة و 1,155 حالة وفاة بفيروس

وطبقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc) اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,598,547 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 174,645 حالة وفاة.

// انتهى //

21:33ت م

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واشنطن 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 46,754 إصابة مؤكدة و 1,155 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.وطبقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc) اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,598,547 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 174,645 حالة وفاة.// انتهى //21:33ت م0105

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