السعودية اليوم / أمطار على منطقة جازان



جيزان 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، شملت مدينة جيزان ومحافظات هروب والداير بني مالك وفيفا والعارضة والحرث، سالت على أثرها وادي جورا ووادي جازان.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:32ت م

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