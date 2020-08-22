رئيس الوزراء السوداني: نحث الجهاز القضائي على الإسراع في محاكمة رموز النظام السابق المزيد

حث رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الجهاز القضائي على الإسراع في محاكمة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير.



وجدد حمدوك في خطابه مساء اليوم السبت، تمسكه واستعداد الحكومة الإنتقالية الكامل للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة من ارتكب جرما في حق الشعب السوداني.

وأضاف في كلمته بمناسبة مرور عام على توليه منصبه، أن توقيع اتفاق سلام بين فرقاء السودان بات وشيكا.

ونوه إلى الشروع في مرحلة التفاوض الثانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، ومن ثم بداية التفاوض مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.

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وحول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قال حمدوك إن الامر بات وشيكا، وأن خطوات كبيرة تم اتخاذها في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أشار رئيس الوزراء السوداني، إلى الولاية الكاملة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام فيما يتعلق بالشركات الخاصة والقوات النظامية وأجهزة المال العام.

وقال إن هناك تشوهات في النظام الاقتصادي أورثه النظام البائد لحكومة الثورة السودانية، ومازالت تلقي بثقلها على كاهل السودانيين، مؤكدا أن حكومته سوف تعالج هذه التشوهات عبر برنامج إصلاحي اقتصادي.

وأخيرا حث حمدوك في كلمته قوي الحرية والتغيير إلى تجاوز حالة الاستقطاب التي تمر بها، والاتجاه نحو الوحدة .