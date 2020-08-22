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2020-08-22 عصابة السطو على المحلات ونشل وسرقة المارة في قبضة شرطة الرياض نفذوا 7 جرائم تجاوزت قيمتها 30 ألف ريال Advertisements متابعات الخليج 365 - واس صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على (ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، لتورطهم بالسطو على متجرٍ للاتصالات بأحد المجمعات التجارية، والاستيلاء على (14) جهاز جوال، وإقرارهم بارتكاب (7) جرائم متنوعة منها نشل وسرقة واعتداء، استولوا خلالها على نقود ومقتنيات جاوزت قيمتها (30,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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