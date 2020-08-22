شكرا لقرائتكم تعيين سالم التوم رئيسًا للجنة إزالة التعديات بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-22 تعيين سالم التوم رئيسًا للجنة إزالة التعديات بالمدينة متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة Advertisements أصدر أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، قرارًا بتعيين د. عيد بن سالم التوم، رئيسًا للجنة الرئيسية لإزالة التعديات بالمنطقة، إضافة إلى عمله وكيلًا للشؤون الأمنية في إمارة المدينة. ويهدف القرار إلى: رفع تمثيل وكفاءة عمل اللجنة.

تكثيف الرصد والمتابعة للتعديات على الأراضي الحكومية.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التعديات بالإزالة الفورية أولًا بأول وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.



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