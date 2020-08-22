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وزير البلديات المكلف يدشن شعار أمانة عسير الجديد
مستمدًّا مكوناته وزواياه الهندسية من فن القط
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الأستاذ ماجد الحقيل، خلال زيارته الحالية لمنطقة عسير، الشعار الجديد لأمانة المنطقة الذي يأتي في إطار خطط تطوير جميع الهياكل الإدارية والفنية للأمانة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح أمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي، أن الشعار الجديد يمثل أحد أوجه الانطلاق بأعمال الأمانة إلى آفاق جديدة تستمد رؤيتها من جمال وعراقة منطقة عسير، مشيرًا إلى أن ألوان الشعار ترمز إلى جميع مكونات منطقة عسير الطبيعية والجمالية والتراثية والحضارية، فالأخضر لون البساط الأخضر والغابات الكثيفة التي تتميز بها المنطقة، والأزرق يمثل شواطئ المنطقة التي تعتبر الجاذب السياحي الأول للأهالي والزوار في أيام الشتاء.
وقد استمد الشعار مكوناته وزواياه الهندسية من الفنون الراقية والعريقة للمنطقة مثل: فن “القط” وتزيين المنازل قديمًا.
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