شكرا لقرائتكم خبر شوارع حي الإسكان بالمدينة تئن من الحفر والتصدعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشتكى عدد من المواطنين من وجود حفر وتصدعات في شوارع حي الإسكان شرق المدينة المنورة، مشيرين إلى أن تلك الحفر والتصدعات تضطرهم إلى تخفيف سرعة القيادة إلى خمسة كلم في الساعة تفاديا لما تسببه من أضرار بسياراتهم وتلف لإطاراتها.

وأكدوا أن الحفريات باتت تشكل مصدر إزعاج بالنسبة للجميع، خاصة أن بروز عيون القطط عن مستوى الطريق فاقم المشكلة وجعل قائدي المركبات يتبرمون من سوء الطريق مما يكبدهم خسائر مادية في إصلاح الأعطال والتردد على ورش صيانة السيارات.

وقال محمد الحربي إن التصدعات والحفر وبروز واصمة الطريق (عيون القطط) في شارع كعب بن عاصم في حي الإسكان تسببت في تلف عجلات سيارته وجعلته زبونا معتمدا لدى محلات الصيانة والورش وقطع الغيار بفعل الأعطال المتكررة.

فيما لم يخف فيصل سلطان أنه التزم القيادة بسرعة منخفضة جدا ليتفادى الأضرار التي تسببها تلك الحفر والتصدعات في السيارة في شارع عمر بن عياب، لافتا إلى أنه يتمنى أن تلتفت الأمانة والبلديات إلى واقع الشوارع في وسط المدينة المنورة وتتعهدها بالصيانة الدورية.

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وقالت خلود الحربي إن التصدعات والحفر ليس ما نعاني منه وحده، بل هناك بروز أغطية تصريف المياه والمجاري بشكل كبير عن مستوى الأرض، مما جعلها عقبة كؤود أمام السائقين، فمن يتلافى الكسور والتصدعات سيجد أمامه هذه الأغطية البارزة، والتي لم تتم مساواتها مع الأرض، مضيفة «هذه مشكلة في كل شوارع المدينة، إما أن تكون فتحات التصريف منخفضة عن الشارع كالحفر أو مرتفعة عنه كالمطبات». وأكد عبدالعزيز العتيبي أنه قبل عام جرت سفلتة شارع حسان بن ثابت وهو الشارع الرئيس في حي الإسكان الشمالي، ومداخل الشوارع الفرعية فقط، والتي قال إنها لا تتجاوز الثلاثة أمتار، فيما تركت بقية الشوارع بدون ترميم ولا سفلتة، والتي مضى عليها أكثر من ثلاثة عقود، مضيفا «حتى في شارع حسان بن ثابت لم تراع فتحات التصريف أو تساوى بالأرض، بل تركت كالحفر تضر بالسيارات المارة من هذا الطريق».

وفي جولة «مكة» رصدت عددا من الحفر في شوارع رئيسة أخرى في المدينة المنورة، من بينها شارع المطار الممتد من المنطقة المركزية إلى طريق المطار القديم، منها حفرة كبيرة قبل إشارة تقاطع طريق المطار مع الطريق الموصل لشارع الملك فهد، حيث اضطر بعض المتضررين لوضع الطوب داخلها لتخفيف الضرر على السيارات التي تمر من هناك.

وأرسلت الصحيفة استفسارا لأمانة المدينة المنورة في 9 أغسطس الحالي حول الاكتفاء بسفلتة بعض الشوارع في حي الإسكان وغض الطرف عن بقية الشوارع وتركها مهملة رغم تهالك طبقات الاسلفت وتصدعها، إلا أن الرد لم يأت حتى وقت إعداد التقرير.

أبرز الشكاوى: