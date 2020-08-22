، إيطاليا تتخطى الألف إصابة بـ"كورونا" لأول مرة منذ مايو ،

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أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (السبت)، بتسجيل البلاد 1.071 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتتخطى عتبة الألف إصابة يوميًا، لأول مرة منذ مايو (أيار)، عقب تخفيف الحكومة إجراءات العزل العام الصارمة.
وسجلت البلاد أعلى حصيلة إصابات في 12 مايو، بلغت 1402 حالة، قبل ستة أيام من إعادة فتح المطاعم والحانات والمتاجر بعد إغلاق استمر عشرة أسابيع، وفقاً لـ"رويترز".
وكانت إيطاليا، إحدى أكثر دول أوروبا تضررًا من جائحة كورونا، قد تمكنت من احتواء الفيروس بعد بلوغها الذروة في الوفيات والإصابات بين مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، إلا أنها شهدت زيادة مطردة في الإصابات خلال الشهر الماضي، أشار الخبراء إلى أنها ناجمة عن التجمعات المرتبطة بالعطلات والسهرات.فيروس كورونا الجديد
إيطاليا تتخطى الألف إصابة بـ"كورونا" لأول مرة منذ مايوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-22
أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (السبت)، بتسجيل البلاد 1.071 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتتخطى عتبة الألف إصابة يوميًا، لأول مرة منذ مايو (أيار)، عقب تخفيف الحكومة إجراءات العزل العام الصارمة.
وسجلت البلاد أعلى حصيلة إصابات في 12 مايو، بلغت 1402 حالة، قبل ستة أيام من إعادة فتح المطاعم والحانات والمتاجر بعد إغلاق استمر عشرة أسابيع، وفقاً لـ"رويترز".
وكانت إيطاليا، إحدى أكثر دول أوروبا تضررًا من جائحة كورونا، قد تمكنت من احتواء الفيروس بعد بلوغها الذروة في الوفيات والإصابات بين مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، إلا أنها شهدت زيادة مطردة في الإصابات خلال الشهر الماضي، أشار الخبراء إلى أنها ناجمة عن التجمعات المرتبطة بالعطلات والسهرات.
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
09:09 PM
1.071 حالة خلال 24 ساعة
أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (السبت)، بتسجيل البلاد 1.071 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتتخطى عتبة الألف إصابة يوميًا، لأول مرة منذ مايو (أيار)، عقب تخفيف الحكومة إجراءات العزل العام الصارمة.
وسجلت البلاد أعلى حصيلة إصابات في 12 مايو، بلغت 1402 حالة، قبل ستة أيام من إعادة فتح المطاعم والحانات والمتاجر بعد إغلاق استمر عشرة أسابيع، وفقاً لـ"رويترز".
وكانت إيطاليا، إحدى أكثر دول أوروبا تضررًا من جائحة كورونا، قد تمكنت من احتواء الفيروس بعد بلوغها الذروة في الوفيات والإصابات بين مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، إلا أنها شهدت زيادة مطردة في الإصابات خلال الشهر الماضي، أشار الخبراء إلى أنها ناجمة عن التجمعات المرتبطة بالعطلات والسهرات.
، إيطاليا تتخطى الألف إصابة بـ"كورونا" لأول مرة منذ مايو ،
المصدر : الخليج 365
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