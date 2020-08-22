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ذكرت مصادر أمنية والوكالة الوطنية للإعلام اليوم (السبت)، أن ثلاثة رجال قتلوا في إطلاق نار ببلدة في شمال لبنان ليل الجمعة.
وأوضحت المصادر أن إطلاق النار جاء من سيارة، أوقفها الرجال أثناء مرورها في بلدة كفتون، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن السيارة عُثر عليها في وقت لاحق دون أن يكون أحد بداخلها، لكن كان فيها مسدس كاتم للصوت وعبوة ناسفة صغيرة وسلك كهربائي.
وبينت المصادر أن اثنين من الرجال قتلوا على الفور في حين لقي الثالث حتفه في وقت لاحق متأثرًا بجراحه.
ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء إطلاق النار.لبنان
مسدس كاتم للصوت وعبوة ناسفة.. مقتل 3 في ظروف غامضة بشمال لبنانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-22
ذكرت مصادر أمنية والوكالة الوطنية للإعلام اليوم (السبت)، أن ثلاثة رجال قتلوا في إطلاق نار ببلدة في شمال لبنان ليل الجمعة.
وأوضحت المصادر أن إطلاق النار جاء من سيارة، أوقفها الرجال أثناء مرورها في بلدة كفتون، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن السيارة عُثر عليها في وقت لاحق دون أن يكون أحد بداخلها، لكن كان فيها مسدس كاتم للصوت وعبوة ناسفة صغيرة وسلك كهربائي.
وبينت المصادر أن اثنين من الرجال قتلوا على الفور في حين لقي الثالث حتفه في وقت لاحق متأثرًا بجراحه.
ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء إطلاق النار.
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
09:02 PM
أوقفوا سيارة دخلت بلدتهم فانهال عليهم الرصاص
ذكرت مصادر أمنية والوكالة الوطنية للإعلام اليوم (السبت)، أن ثلاثة رجال قتلوا في إطلاق نار ببلدة في شمال لبنان ليل الجمعة.
وأوضحت المصادر أن إطلاق النار جاء من سيارة، أوقفها الرجال أثناء مرورها في بلدة كفتون، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن السيارة عُثر عليها في وقت لاحق دون أن يكون أحد بداخلها، لكن كان فيها مسدس كاتم للصوت وعبوة ناسفة صغيرة وسلك كهربائي.
وبينت المصادر أن اثنين من الرجال قتلوا على الفور في حين لقي الثالث حتفه في وقت لاحق متأثرًا بجراحه.
ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء إطلاق النار.
، مسدس كاتم للصوت وعبوة ناسفة.. مقتل 3 في ظروف غامضة بشمال لبنان ،
المصدر : الخليج 365
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