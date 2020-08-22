السعودية تكتفي بنصف مليار ريال من صكوك أغسطس

السبت 22 أغسطس 2020

أعلنت وزارة المالية السعودية انتهاء استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها من الصكوك المحلية لشهر أغسطس/آب الجاري، وجرى تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون ريال سعودي.



وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 100 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.125 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028.

أما الشريحة الثانية فتبلغ 400 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.515 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035.

وكانت المملكة قد جمعت نحو 8.5 مليار ريال من الصكوك المطروحة في يونيو/حزيران الماضي، فضلا عن مليار ريال من إصدار يوليو/تموز.

كما جمعت وزارة المالية السعودية 5.755 مليار ريال من إصدارها المحلي لشهر مايو/أيار 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية.

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وكانت وزارة المالية السعودية، ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين، قد أنشأت في 2017 برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة، لتقوم من خلاله بإصدار الصكوك من وقت لآخر وطرحها على المستثمرين.

جدير بالذكر أن وزارة المالية السعودية أعلنت في نهاية يوليو/تموز الماضي أن إجمالي إيراداتها المالية في الربع الثاني 2020، سجلت 140 مليار ريال، بينها 95.7 مليار ريال إيرادات نفطية.

وفي المقابل، بلغت قيمة الإيرادات غير النفطية للمملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 38.22 مليار ريال.

وفي النصف الأول 2020، بلغ إجمالي الإيرادات المالية 326 مليار ريال، موزعة بواقع 224.5 مليار ريال إيرادات نفطية، و101.5 مليار ريال للإيرادات غير النفطية.

وتراجعت المصروفات الفعلية للمملكة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 8% إلى 469.36 مليار ريال، مقارنة مع 511.79 مليار ريال على أساس سنوي.