شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية لـ اليوم: منع سحب السيارات المخالفة بالمواقف والان نبدء بالتفاصيل
اكد أمين الشرقية م. فهد الجبير ، منع شركة "مواقف" المسئولة عن تنظيم مواقف السيارات بالاماكن العامة، من سحب السيارات المخالفة للأنظمة .
وقال «الجبير» في حوار خاص لـ ”الخليج 365” ينشر بعدد غد الأحد : نحن ضد سحب السيارات بلا شك ، وسبق التأكيد انه غير مقبول أن يحضر الينا شخص بعائلته ويعود لموقع سيارته ولا يجدها ، مؤكدا الاستعاضة عن ذلك بغرامة على المخالف تسجل مع اجهزة وانظمة اخرى.
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