أطعمة وفواكه تساعد على تحسين الرؤية وقوة الإبصار

2020-08-22

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشف الدكتور أندريه سوروكين، أخصائي طب وجراحة العيون، عن المواد الغذائية التي من الضروري إضافتها إلى النظام الغذائي؛ لأنها تساعد على تحسين الرؤية.

المواد الغذائية المعززة للعين:

ومن هذه المواد:

السبانخ: ميزة السبانخ الأساسية، هي احتواؤها على مادة الليوتين المضادة للأكسدة، التي تحمي العينين من الآثار الضارة لأشعة الشمس. كما يحتوي على حمض الفوليك وبيتا كاروتين وفيتامينات C وK ومجموعة B والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

العنب البري: يحتوي العنب البري على مادة الأنثوسيانين التي تحسن الرؤية ليلًا.

وتحتوي ثمار العنب البري على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامينات A وC والزنك الذي يساعد على تكيف الرؤية في ظروف الإضاءة السيئة. كما يحتوي العنب البري على فيتامين E الذي يمنع تطور إعتام عدسة العين.

البيض: وفقًا للخبراء يعتبر صفار البيض مصدرًا مهمًّا لاثنين من مضادات الأكسدة: الليوتين وزياكسانتين، وهما المغذيان للعين، ويحميان الشبكية من التلف. كما أن البيض يحتوي على فيتامينات A وВ2 وВ5 وВ12 وЕ، وكذلك على حمض الفوليك والسيلينيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك والمغنيسيوم، والبروتينات الكاملة والدهون “الجيدة”.

زيت الزيتون: يحتوي زيت الزيتون بالإضافة إلى الأحماض الدهنية غير المشبعة، على مضادات الأكسدة وفيتامينات А وE. الأول يدعم ويعزز الرؤية والثاني يؤثر إيجابيًّا في عمل العين. وينصح الدكتور كل من يعاني من مشكلات في شبكية العين إضافة كمية قليلة من زيت الزيتون إلى نظامه الغذائي.

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الأسماك الدهنية: تعتبر أسماك التونة والسلمون مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا-3 الدهنية غير المشبعة الضرورية لشبكية العين؛ لأن نقص أوميجا-3 يسبب متلازمة العين الجافة.

اللوز: يحتوي اللوز على نسبة عالية من فيتامين E، الذي يبطئ تطور “التنكس البقعي”. وتحتوي حفنة من اللوز (والفستق أيضا) على نصف كمية هذا الفيتامين التي يحتاجها الجسم يوميًّا.

الطماطم: الطماطم مصدر مهم لفيتامين C ومادة الليكوبين، التي تبطئ أيضًا تطور “التنكس البقعي” (السبب الرئيس لفقدان كبار السن البصر). ويفضل تناول الطماطم بعد المعالجة الحرارية؛ لأنها تزيد من نسبة الليكوبين.

الجزر: يعتبر الجزر أفضل مصدر لبيتا كاروتين وفيتامين А. ويخفض الجزر خطر تطور “التنكس البقعي” بنسبة 50% وكذلك يزيد من إفراز السوائل المخاطية الواقية والمرطبة للعين.

البروكلي: مساعد العين العام. البروكلي غني بجميع المواد الضرورية للرؤية الجيدة: الليوتين وزياكسانثين، وفيتامينات B2 وC، بالإضافة إلى سلفورافان المضاد القوي للأكسدة. وهذه المواد تحمي الرؤية من الاضطرابات المرتبطة بالعمر.

معادن وفيتامينات مهمة:

ويعّلق استشاري طب وجراحة العيون الدكتور سالم عمير، قائلًا: “جميع العناصر الغذائية لها دور مهم على صحة العيون، ففي السابق كانت الدراسات محصورة على الجزر لكونه يحتوي على البيتاكاروتين وهو مادة تتحول في الجسم إلى فيتامين “أ” المهم للبصر، ولكن مع المزيد من الدراسات وجد أن الذين يتبعون نظامًا غذائيًّا متوسطيًّا يشتمل على الأسماك التي تعد مصدرًا جيدًا للأوميجا 3، لديهم خطرًا منخفضًا للإصابة بأمراض العيون، كما وجد باحثون أستراليون في عام 2000 تأثيرًا وقائيًّا بين أولئك الذين أبلغوا عن تناول أكثر من وجبة واحدة من الأسماك أسبوعيًّا مقارنة مع أولئك الذين استهلكوا أقل من حصة واحدة في الشهر”.

الأفوكادو ومضادات الأكسدة:

وخلص إلى القول: إن الدراسات بينت أيضًا أن الأفوكادو يحتوي على مضادات الأكسدة، واللوتين وزيكسانثين، وجميعها تقلل من كمية الضوء المدمر للعين، وبالتالي تقلل من خطر حدوث مشاكل بالعين وإعتام عدسة العين، والتي تعتبر شائعة عند كبار السن، كما وجدت دراسة في فرنسا علاقة قوية بين مستوى عالٍ من الزياكسانثين وخفض خطر اعتلال العين المرتبط بالعمر، فأمراض العين تزيد مع وجود عدة عوامل خطر مثل ارتفاع ضغط الدم، والتعرض لفترات طويلة للشمس، واتباع نظام غذائي فقير في الفيتامينات والمعادن.

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