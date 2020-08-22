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القوات الأمريكية وقوات التحالف تبدأ الانسحاب من قاعدة التاجي بالعراق

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editor25 0 تبليغ

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2020-08-22

القوات الأمريكية وقوات التحالف تبدأ الانسحاب من قاعدة التاجي بالعراق

متابعات الخليج 365 - متابعة

بدأت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي الانسحاب من قاعدة التاجي بالعراق، حسبما نقلت “العربية” في خبر عاجل مساء اليوم.

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وفي وقت سابق تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء اليوم، فيديو وصورًا ترصد اللحظات الأولى بعد وقوع انفجار في ساحة الحبوبي وسط مدينة ذي قار جنوبي العراق.

وأشار رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن العبوة انفجرت على إحدى خيام المعتصمين وتسببت بجرح ثلاثة منهم.

ولم تعلن الحكومة العراقية أو السلطات المحلية عن تفاصيل الحادث، فيما بثت قناة الرافدين، صورًا أولية للانفجار الذي استهدف المتظاهرين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية.



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