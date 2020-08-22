مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

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وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد الغامدي بالجميع إلى التقيد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقليات الجوية وخاصة وقت التنزه، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة. داعيا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa .
وأكد الغامدي جاهزية قوات الدفاع المدني بالمنطقة للعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنيا للجميع السلامة الدائمة.
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