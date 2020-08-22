«من أجل الباحة» حملة لنظافة المتنزهات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بإطلاق حملة «من أجل الباحة»، تهدف إلى نظافة المتنزهات والحدائق والمواقع الأثرية والسدود بمدينة الباحة ومحافظاتها، لتظهر المنطقة بحسنها وجمالها الطبيعي، وكذلك لزيادة الوعي لدى الأهالي والزوار.

وأوضح رئيس مجلس شباب المنطقة حازم بن ظهران أن الحملة التي تنطلق اليوم، تأتي بالتعاون مع المجلس، وأمانة المنطقة، وفرع وزارة المياه والبيئة والزراعة، وعدد من الإدارات الحكومية، والفرق التطوعية بالباحة، حيث أتت الحملة بالتزامن مع موسم الصيف وحالة الأمطار التي تشهدها المنطقة، واستغلال ذلك في إعادة تهيئة وتنظيف المواقع السياحية، ليأنس الزائر بطبيعة الباحة في جو نقي ومواقع نظيفة تسر الناظرين.

من جهة أخرى نفذ مكتب العمل بمنطقة الباحة حملات تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة بمختلف أنشطتها، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقراراتها التشريعية المنظمة لسوق العمل.

‏وأسفرت الحملات التي أتت بالتزامن مع تطبيق القرار الوزاري لتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70%، وشارك فيها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، عن ضبط مخالفات عدة، وتم على أثرها اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

‏وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها المكتب في مدن ومراكز وقرى الباحة، بهدف التأكد من تطبيق ‏اللوائح والقرارات والتشريعات التي سنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل وإيجاد بيئة عمل مثالية، لتحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني.