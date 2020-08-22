شكرا لقرائتكم خبر إلزام منشآت حفر الباطن الصحية بالاحترازات الوقائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت الصحة استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية للتأكد من التزام المنشآت الصحية بالتعليمات ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
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