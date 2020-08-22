إلزام منشآت حفر الباطن الصحية بالاحترازات الوقائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت إدارة الالتزام بصحة حفر الباطن، خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية، على أهمية التأكد من التزام المنشآت الصحية بالتعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «Covid-19» من خلال ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الجسدي، ووضع نقاط الفرز البصري على المداخل الرئيسة للمنشآت الصحية. وأكدت الصحة استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية للتأكد من التزام المنشآت الصحية بالتعليمات ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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